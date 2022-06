Un intérieur minimaliste : les cinq règles de ce style

En design, on est souvent à la recherche du minimalisme : on aime quand c’est épuré, quand ça respire. Cela semble facile à accomplir et puis quand on se retrouve face à la tâche, on se rend compte qu’en fait, ce n’est pas aussi simple. Vous voyez l’idée : vous vous installez dans une nouvelle maison, elle vous semble incroyablement grande, ça y est, vous allez enfin pouvoir mettre en place l’intérieur minimaliste dont vous rêviez. Vous placez quelques meubles, quelques affaires et vous êtes persuadé que vous parviendrez à conserver cette esthétique pendant longtemps. Mais comment bascule t-on du côté obscur de la force ? Les cadeaux des proches, les souvenirs qui prennent de la place inutilement mais dont on a du mal à se séparer, les meubles volumineux qu’on achète sans se rendre compte qu’ils occuperont tellement de place… et vous voilà dans une maison bien trop encombrée. Et maintenant, que fait-on ?