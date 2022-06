La Rénovation Surprenante d'une Vieille Cuisine

Pour que la nouvelle cuisine se connecte à la salle à manger et à la buanderie, l'un des murs a été démoli. Ainsi, les espaces communiquent et sont perçus visuellement beaucoup larges.

Bien que la nouvelle salle est beaucoup plus grande et plus lumineuse, le défi réside maintenant dans les revêtements, les finitions et l'ameublement. Vous allez très certainement être bluffés par le résultat.

Petit plus : faites appel aux services d'un cuisiniste pour vous aider dans votre conception !