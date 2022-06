Une Maison comme on Rêverait d'en Posséder !!

Nous pourrions dire que la porte est le point d'accès à toute la maison. Mais dans ce projet, la porte se trouve insérée dans un cadre privilégié et, finalement, plus symbolique que juste une simple porte. La porte en bois dans ce cas est considéré comme un tout : le verre de la porte, la porte bois, mais également le jardin de terrasse. Cette entrée est donc harmonieuse et unique.