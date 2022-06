9 idées Originales pour votre Petite Cuisine

L'éclairage joue un rôle énorme dans l'ambiance et l'atmosphère d'un espace. Pour rendre votre cuisine plus belle et plus spacieuse, intégrez des lumières encastrées placées de manières stratégiques sur les zones de cuissons et les plans de travail principaux. N'oubliez pas de choisir une lumière centrale efficace pour illuminer l'ensemble de votre cuisine.