9 Salles de bains Dynamiques et Colorées !!

À l'heure actuelle, la tendance dans la décoration de la salle de bains s'oriente largement vers l'utilisation de couleurs neutres et de tons clairs et ceci en partie dans le but d'agrandir les espaces. Mais l'utilisation de la couleur dans les salles de bains peut être un moyen de les rendre différentes et uniques en leur apportant une touche plus personnelles de la part de leur propriétaires.

Dans une salle de bains, nous pouvons en fait utiliser des couleurs chaudes comme des couleurs froides. Ces dernières sont en général plus fréquemment choisies puisqu'elles imprègnent la salle de bains d'une sensation de propreté, de légèreté et de tranquillité. Les couleurs chaudes, tel que le jaune peuvent être utilisées pour éclairer les petites salles de bains ou celles qui ne disposent pas de fenêtres. Parmi les couleurs froides, le bleu a de nombreux adeptes qui la choisisse pour sa réputation de reposer l'esprit. Mais pourquoi ne pas oser habiller un meuble ou deux avec une couleur plus inattendue comme le violet ou l'ocre? Une salle de bains au-delà d'être relaxante peut aussi être un espace où l'on se re-génère et donc profiter de couleurs plus dynamiques.

Parcourez ce livre d'idées si vous voulez être convaincu du pouvoir que pourraient avoir des couleurs vitaminées dans votre salle de bains.