6 lampes de chevet chaleureuses

Nous passons d'un univers vintage à un monde beaucoup plus contemporain. La lampe Apollo est une création intrigante des designers Dan Yeffet et Lucie Koldova pour la compagnie d'édition française La Chance. Cette lampe à poser de grande dimension – environ 45 cm de diamètre – pourra difficilement être installée sur une petite table de chevet, mais vous pouvez la placer directement à même le sol près de votre lit, pour un effet décontracté des plus contemporains. Prenons un moment pour apprécier les différents jeux formels et matériels du design. Il parait évident que les designers ont voulu jouer avec des impressions de déséquilibre et d'instabilité afin de créer un objet dynamique et vivant. Ainsi, sa base bombée crée l'illusion que l'objet de pourrait tourner comme une toupie sans jamais être véritablement stable tandis que l'utilisation superposée de marbre et de verre – un matériau qui parait très lourd et un autre beaucoup plus léger – fabrique un contraste des plus inspirants.