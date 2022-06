Textiles douillets pour longues nuits d’hiver

On passe à l’heure d’hiver ce weekend et les températures continuent de baisser. On ne pense plus qu’à se lover dans quelque chose de moelleux et de confortable pour contrer les premiers frimas de l’automne : couvertures, couettes, dessus de lit… Et on les prendra si possible avec de la couleur et de la texture, pour réveiller votre chambre, votre salon ou votre bureau et éviter de plonger dans la morosité de la grisaille et les feuilles qui tombent. Que vous cherchiez une couverture pour vous prélasser sur votre canapé, un dessus de lit pour éclairer votre chambre ou un élément pour donner un coup de peps à un meuble que vous avez trop vu, vous trouverez forcément de l’inspiration dans notre sélection de textiles du jour.