6 idées Déco pour Petits Appartements !

Cette astuce très élémentaire fonctionne à tous les coups : utiliser des couleurs claires, surtout pour les murs, permet de rendre une pièce plus claire et lui donne un aspect plus aéré et spacieux. Les couleurs sombres dans les petites pièces ont en effet tendance à confiner le décor, ce qui n’est pas le mieux pour moderniser et rafraîchir un décor. Prenez exemple sur cet appartement : beaucoup de blanc et un parquet clair pour un maximum de luminosité. Pour éviter d’obtenir un décor trop plat, utilisez les textures, comme avec ce mur en briquettes par exemple !