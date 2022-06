Une Petite Maison avec un Enorme Potentiel

Les maisons mobiles se propagent rapidement à travers les Etats-Unis, mais entrent lentement dans la cour européenne. Les petites maisons préfabriquées sont non seulement beaucoup plus rapides dans leur conception, mais également moins chères. De plus, elles ont acquis une réputation en particulier chez les jeunes, qui apprécient l'indépendance et la liberté de mouvement.

Aujourd'hui, nous vous présentons une petite maison sur roues qui dont la commodité et la fonctionnalité ne diffèrent pas des villas spacieuses et luxueuses.