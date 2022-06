6 Splendides Cuisines Ouvertes sur la Salle à Manger

La cuisine ouverte sur la salle à manger est devenu extrêmement populaire ces dernières années. Cet aménagement plus aéré et convivial est devenu le design favori des propriétaires. Il est souvent adopté pour son aspect pratique et fonctionnel, son esthétique épurée et la communication qu'elle favorise entre ceux qui cuisinent et ceux qui dégustent. Il n'y a rien de plus agréable que de pouvoir admirer ce qui se passe en cuisine et parler avec le chef responsable des plats délicieux qui vont nous être servis.

Afin d'attiser votre curiosité, homify réunit dans ce livre d'idées 6 exemples splendides de cuisines ouvertes sur la salle à manger, ce qui est un bon moyen d'améliorer sa maison. La diversité dans l'organisation, le design et la décoration de ces espaces saura vous inspirer. Consultez tout de suite cet article, papier et un stylo à la main afin de recueillir vos idées déco préférées !