5 indicateurs qui montrent que vous avez Bon Goût

Qu'il s'agisse des matières et de l'ameublement, des styles et des accessoires, pour qu'une maison qui respire le bon goût, il a nécessairement une exigence essentielle: l'équilibre entre les éléments qui composent l'intérieur.

Le mélange éclectique de différents styles de meubles, par exemple, n'est pas toujours facile de composer, mais quand des touches scandinaves se marient harmonieusement avec rustique et industrielle, l'atmosphère vous permettra ainsi de créer une maison des plus fascinantes et non triviale. Les finitions jouent également un rôle important: choisir les bons planchers et murs, fenêtres et escaliers, compléteront la zone avec proportion.