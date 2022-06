Tendances : décorations noires pour la cuisine

Nous l'avons proclamé : nous sommes dans une nouvelle ère du design d'intérieur et il existe maintenant une variété de produits et de solutions design pour réaliser vos rêves les plus fous. Les inspirations sont donc très vastes et variées : que ce soit dans l'histoire de l'art, la nature ou les nouvelles technologies, les designers contemporains trouveront toujours des moyens d'intégrer des formes inusitées à vos intérieurs. C'est ce que fait le créateur français Philippe Conzade pour ce luxueux appartement parisien. Il couvre ainsi l'ensemble des armoires de la cuisine d'une impression numérique qui nous rappelle des formes végétales et qui mêlent des teintes vertes et noires dans des dégradés élégants. L'aspect graphique de cette intervention est intensifié par la conception d'une paroi vitrée, au gauche sur la photo, qui soutient des lignes noires dynamiques.

On réalise, grâce à ce projet, les potentiels fabuleux de la couleur noire, mise en relation à d'autres teintes, pour créer des effets graphiques dans votre cuisine. Laissez place à votre imagination : comme un feutre sur une feuille blanche, chaque trait et chaque geste aura un impact des plus spectaculaires.