La Pose d'une Verrière qui Change Tout !!

Pour commencer, voici un gros plan sur la verrière en question : La partie inférieure reste fermée et intègre une cloison foncée à l’intérieur de la cuisine, et blanche du côté séjour. La partie supérieure inclut bien sûr une fenêtre à double vitrage qui laisse les deux nouveaux espaces communiquer. L’avantage de la verrière, c’est en effet de pouvoir séparer un espace et créer de nouvelles pièces sans sacrifier la luminosité et la clarté d’un intérieur. Dans un petit appartement, c’est une très bonne solution ! Souvent utilisée pour la cuisine, la verrière permet de délimiter l’espace sans l’isoler. Voici l’aspect de la pièce principale de l’appartement :