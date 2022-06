7 raisons de rester au lit!

Nous passons une grande partie de nos vies à dormir, puisque nous dormons en moyenne 8 heures par jour. L'espérance de vie étant d'environ de 78 ans dans les pays développés, cela correspond à 230 000 heures passées à dormir, ou 26 ans, si ce nombre vous parle plus! Étant donné que nous passons environ un tiers de notre vie dans une chambre, il serait judicieux de faire de cette pièce l'espace le plus agréable de la maison.

Investissez dans un matelas confortable est essentiel! De plus, utilisez des tons et des couleurs propices au sommeil et choisissez une décoration qui vous permet de vous détendre. Certains préfèrent des tons clairs afin de se réveiller en douceur. D'autres préfèrent l'obscurité, car il est beaucoup plus facile de dormir dans une pièce sombre. Cela dépend de vos goûts. Peut-être préférez-vous une décoration riche et personnalisée ou un concept plus minimal afin de vous aider à vous endormir paisiblement l'esprit libre? Ainsi, nous avons réuni pour vous 7 bonnes raisons de rester au lit, grâce aux projets de nos experts qui vous inciteront à dormir dans un peu plus longtemps le week-end prochain!