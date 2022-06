Une Maison Familiale qui a un Truc en Plus !!

C'est le travail de l'architecte Anna Philipp et de son cabinet PHILIPP ARCHITEKTEN que nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui. Cette magnifique maison moderne faite de verre et d'acier offre des espaces intérieurs baignés de lumière naturelle et comme totalement ouverts sur le cadre naturel environnant.

L'éclairage extérieur de la maison design permet de la rendre vraiment magnifique et de sublimer l'ensemble de la propriété. Découvrons ensemble ce superbe projet de maison familiale contemporaine