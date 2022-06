10 Salles de Bains Magnifiques mais Accessibles à Tous !!

Cette salle de bain est vraiment extraordinaire. Il faut dire que l'endroit est, au départ, très beau : le plafond en bois et les poutres apparentes font de cet espace sous les combles un cadre vraiment charmant. L'utilisation de matériaux naturels tels que le bois et la pierre pour le sol et les murs ajoutent au charme de la pièce. Mais à y regarder de plus près, c'est aussi la cabine de douche, toute simple, mais entièrement en verre, qui apporte à cette salle de bain un look contemporain vraiment réussi. Cette idée peut donc servir dans toute salle de bain, pour créer un espace de douche sobre et moderne. Pour ceux que cela intéresse, venez découvrir différents styles de cabines de douche avant de faire votre choix.