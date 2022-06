Une Maison de Luxe au Bord de l'Eau

Ici, on voit à quel point l'endroit est spacieux et ouvert. De fait, le salon, la cuisine et la salle à manger forment un unique et même espace, très aéré. Les meubles modernes aux couleurs sobres, les luminaires design et les équipements neufs apportent tout le confort nécessaire et un look contemporain qui créé une atmosphère agréable dans cette grande et unique pièce.