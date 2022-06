Qui possède un petit jardin sait au combien il est difficile de l’aménager sans provoquer une sensation de trop plein et d’utiliser les moindres recoins pour avoir tout ce dont on a besoin dans un espace extérieur.

Le petit jardin est pourtant un espace qui peut être très bien aménagé et donner tous le confort et la détente voulus, aussi bien qu’un plus grand jardin. Car le petit jardin n’a rien à envier au grand si l’on sait comment l’aménager. Nous vous proposons aujourd’hui 6 astuces pour aménager un petit jardin.