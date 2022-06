Un Formidable Appartement Chic et Moderne !!

Homify vous fait régulièrement voyager à travers des livres d’idées portant sur des projets venant des quatre coins du monde. Le but est de recueillir un maximum d'idées et de styles qui vous sont familiers comme étrangers. Une touche d'exotisme ajoutée à votre intérieur peut facilement susciter l'admiration de proches. En outre, un designer va parfois interpréter un style moderne ou un style classique avec une originalité en lien avec sa culture d'origine.

Nous sommes aujourd'hui de retour à Singapour pour assister à la transformation impressionnante de cet appartement citadin. Avec son rythme de vie enchaîné, son économie prospère, ses centres commerciaux ouverts 24h/24, ses divertissements sensationnels et sa vie nocturne dynamique Singapour attire des hordes de touristes chaque année et abrite un mélange riche et varié de citoyens du monde. Et c'est dans cette ville que nous avons trouvé un nouveau projet de rénovation exemplaire. Découvrez tout de suite la transformation de ce lieu austère en un appartement élégant et convivial.