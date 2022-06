Dix meubles pour un intérieur fifties

Retournons à l'époque où James Dean crevait l'écran jour après jour, où la plantureuse Marilyn Monroe faisait fondre le cœur de tous les hommes et où la dernière chanson de Elvis Presley tournait en boucle dans le Jukebox : nous parlons, bien entendu, des années cinquante, connues aussi sous le nom des fifties! Cependant, ces années ne sont pas seulement l'époque des vedettes hollywoodiennes et des chanteurs à succès, mais aussi de bouleversements sociaux et de la croissance économique avec ce qu'on connait en France comme la période des trente glorieuses .

À cette époque, la mode et le design sont dominés par les couleurs pastel ainsi que le rouge vif, des teintes que l'on retrouve encore aujourd'hui lorsqu'on écoute des films hollywoodiens de l'époque. Par ailleurs, il est aussi possible d'utiliser pour son chez-soi le caractère et le style des intérieurs fifties en intégrant des meubles d'inspiration ou vintage! Aussi, nous avons rassemblé une série d'objets et de pièces de mobilier, réalisés par nos experts homify, qui vous feront faire un saut dans le temps, de retour dans les années cinquante!