7 idées Merveilleuses pour Ceux qui Aiment le Bois !!

L'odeur a le pouvoir de nous faire voyager avec une intensité incroyable. L'odorat est le plus émotionnel de nos sens et il nous permet de distinguer une multitude de différentes saveurs, chacune étant par la suite associée à un souvenir du passé. Chacun de nous a un parfum qui nous rappelle quelqu'un, ou une odeur qui nous fait sourire. L'odeur du pin rappelle par exemple les plages du sud ou encore l'odeur d'une table en bois massif qu' avait notre grand-mère dans sa maison, ou peut-être encore le doux parfum des poutres en bois du vieux porche d'une maison d'été. Parmi les cinq sens, c'est l'odorat qui est le plus puissant, et lorsqu'il est en plus combiné avec les quatre autres sens, l'expérience ne peut être que sublime.

En architecture, les amoureux du bois sont amenés à développer des projets qui font preuves d'une ingéniosité inédite. Ils créent toutes sortes de structures en bois ou des meubles et s'adaptent aux besoins et aux désirs de leurs clients.

Profites de cet article pour vous familiariser avec des structures en bois qui sont de véritables petits chefs d’œuvres. Vous serez vite tenté d'expérimenter avec ce matériau noble.