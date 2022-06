Design made in France : 8 chaises pas comme les autres !

Hannah Emilie Ernsting nous dévoile ici ses Petstools qui répondent aux jolis noms de Wella, Daisy et Fin. Ces sièges au look improbable vous accueilleront chaleureusement grâce à leurs tissus matelassés et leurs structures rembourrées. Les Petstools sont par ailleurs déhoussable et donc faciles à entretenir. Plus que des assises, ils amuseront les petits comme les grands.