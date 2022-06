Prenons notre envol vers les cieux : objets au design aérien

Mathieu Challières nous dévoile ici sa collection de luminaires volières remettant en cause les formes et design traditionnels de nos lampes. Le design aérien et poétique de ce luminaire ravira le plus grand nombre. Les oiseaux présents dans la volière ont une place bien précise dans ce schéma afin de créer un ensemble des plus harmonieux et permettre à la lumière d'être diffusée de façon optimale. Ainsi cette volière fabriquée en cuivre abrite de faux oiseaux à l'allure imposante créera l'effet de surprise dans votre salon.