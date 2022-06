7 Superbes Aménagements de Terrasse !!

Cette première terrasse nous propose un ensemble très complet, avec une salle à manger d’extérieur ombragée, des chaises de jardin modernes, et surtout un carré de pelouse et un salon d’extérieur super confortable ! Dans l’esprit Do It Yourself, un matelas est placé sur une grande palette et un tapis, et quelques poufs complètent l’installation protégée et ombragée par un parasol. Un vrai coin de paradis facile à reproduire chez soi !