6 Salons de Jardin Exceptionnels !

Nous continuons notre sélection de salon de jardin avec ce superbe résultat d'une association de modernité et de naturelle. En effet, on retrouve un côté nature ultra présent avec une verdure abondante et d'un autre côté, on note que les propriétaires ont fait le choix d'une disposition réfléchie notamment avec ces pots de fleurs oranges immenses, mais également ces chaises de jardins noir et blanc. On note également la symétrie parfaite des accessoires ! Une réussite impressionnante !