6 Chambres à Coucher à Copier !

Changeons totalement de style et de décoration. Découvrons cette superbe chambre au style vintage. On reconnait le style avec d'une part le parquet aux tons gris mais également avec ce lit aux multiples tissus aux tons turquoises, jaunes et gris. De plus, les meubles et accessoires répondent également à ce critère pour parfaire l'ambiance générale !

Petit plus : faites appel à un décorateur d'intérieur pour vous aider à mettre en place le style qui vous correspond !