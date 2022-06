Que diriez-vous d'une table basse?

Connaissez-vous le Déconstructivisme? Il s'agit d'un mouvement associé au design et à l'architecture qui paradoxalement s'inspire du mouvement constructiviste russe des années '20 pour concevoir des formes et des assemblages fragmentés et dynamiques, que l'on pourrait qualifié de chaos contrôlés . C'est ce que nous inspire ce projet d'un ensemble de mobiliers – à la fois tabourets et tables basses – réalisé par la designer Apolline Fluck dans le cadre de sa série Microarchitectures. On a ainsi envie d'habiter ces formes et volumes dynamiques et asymétriques autant en déposant des objets sur leur plateau supérieur qu'en entreposant des livres dans leur intérieur vide.