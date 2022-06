Des horloges au design intemporel

Tous les jours, de nouvelles avancées technologiques viennent nous surprendre, et à l’heure où nous devenons de plus en plus dépendants de nos smartphones, il semblerait que les horloges soient bientôt obsolètes. Et pourtant, il est agréable d’avoir un objet toujours fiable, qui ne tombe jamais en panne de batterie et sur laquelle on peut compter pour ne pas partir de chez soi en retard. Et en plus d’être utiles, ces horloges peuvent également être de vrais petits bijoux de déco. Nous vous présentons donc aujourd’hui des horloges qui revisitent des designs intemporels pour les remettre au goût du jour.