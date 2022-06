Un musée au sommet des pyramides

Ici, nous voyons le salon qui constitue une partie du «musée» et dont le contenu a été choisi par le professeur en psychologie Richard Wiseman. Ici, vous pourrez vous détendre face au panorama, à la fois de l'ancienne architecture égyptienne et de l'architecture contemporaine du XXIe siècle, et méditer pour découvrir ce que cela peut signifier d'être humain . Complètement indépendant du monde extérieur, grâce au système indépendant et auto-régulé, cet espace constitue une atmosphère et une expérience unique qui permettra certains aux visiteurs de se poser des questions et de s'intérioriser.