Une villa aux Baléares

Vous cherchez une maison luxueuse pour passer vos vacances d’été ? Les Baléares sont une merveilleuse option. L’atelier d’architectes Dom Arquitectura a créé cette magnifique demeure à Minorque, et aucun doute possible, elle respire le style et le design. Cette villa de plus de 400 m² surplombant la mer se mêle parfaitement à son environnement grâce à une grande maîtrise de la combinaison espace intérieur – espace extérieur. Bien que sa forme soit somme toute assez simple, son architecture d’intérieur et les éléments secondaires (comme les plantes, les arbres ou l’eau) sont les preuves d’une parfaite harmonie. Inspiré par la typique tanca, la diversité extérieure confère à la propriété une atmosphère équilibrée et hypnotique.