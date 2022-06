homify 360° : Maison écologique en Corée du Sud

Nous partons pour l'Asie encore une fois dans le cadre de ce homify 360°, mais au lieu de nous arrêter au Japon comme dans nos articles précédents, nous bifurquons vers le Nord pour atterrir en Corée du Sud, dans la ville Pangyo. Une nouvelle banlieue au sud de la mégapole de Séoul, Pangyo a été aménagée au début des années 2000 comme une alternative à la surpopulation urbaine et la forte demande de logements dans les quartiers de Gangnam et Bundang. Aussi, cette nouvelle agglomération se veut éco-responsable, avec une densité basse qui permet l'insertion de larges espaces verts et de maisons unifamiliales confortables, à seulement une heure du centre-ville de Séoul.

Dans contexte idéal, nous découvrons un projet de maison moderne et écologique , réalisée par les architectes coréens GIP/Ecocell Home. Ce bâtiment d'exception saura vous impressionner de par son apparence extérieure unique et raffinée, ses espaces intérieurs confortables et dynamiques ainsi que ces revêtements extérieurs et intérieurs, riches et naturels. En avant toute!