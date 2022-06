Une Petite Maison avec Tout le Confort !!

Le style scandinave s'organise autour de principes fondateurs comme la simplicité du design, la sobriété des couleurs et l'intégration de meubles fonctionnels dans un espace. La cuisine ci-dessus est à l'image de ces principes. Cette cuisine moderne est non seulement incroyablement élégante et propre, mais elle est aussi incroyablement fonctionnelle. Elle est phase avec la tendance actuelle qui consiste à installer un îlot de cuisine afin de faciliter la circulation des personnes et la préparation des plats. Les îlots de cuisine sont un must dans toute cuisine moderne. En plus d'être visuellement chics et élégants, les îlots de cuisine contribuent à accroître la fonctionnalité d'une cuisine en offrant un stockage supplémentaire et un espace de travail.

Les couleurs de la cuisines sont sobres et des accents en bois tel le sol et le tronc décoratif mural rappellent la fluidité naturelle du style scandinave. Cet espace aéré et fonctionnel maitrise en même temps l'exigence des caractéristiques propres à la modernité.