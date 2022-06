7 Salles de Bains avec du Bois !!

Dans cette salle de bain, les propriétaires ont opté pour une immense douche à l'italienne. Pour accompagner la décoration murale beige et moderne, ces derniers ont également fait le choix du bois pour le mobilier mais également pour le parquet. On note une couleur du bois plutôt claire pour conserver une pièce lumineuse et épurée.

