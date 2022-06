Une incroyable Maison Contemporaine Familiale

Nous visitons maintenant l’intérieur de la maison et commençons par une vue sur la cuisine. Et quelle cuisine ! Une vraie pureté contemporaine, rien qui ne dépasse, des meubles blancs qui brillent, tout encastré. A noter : elle est même équipée de deux fours ! Cette cuisine aux lignes minimalistes allie aussi le blanc aux tons plus chauds du bois sur les étagères, et qui se retrouve dans le salon.

Pour plus d’inspirations cuisine, regardez nos autres projets ici.