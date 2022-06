Une Superbe Maison en Ville avec Terrasse !!

L’entrée est surélevée par rapport au terrain et elle est constituée d’un double escalier qui va à la cave et dans la maison. Cette structure en ciment gris est magnifiquement assorti d’une porte rouge et d’un petit toit en métal de la même couleur avec une plaque en verre dessus pour protéger les jours de pluie et pouvoir ouvrir la porte en restant au sec !