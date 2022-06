Une Maison Trompeuse, mais Exceptionnelle !!

Complètement non conventionnelle, cette maison ressemble plus à un bâtiment encore inachevé que d'une maison prête à l'habitation. Ce bloc cubique de béton est pourtant le caractère brut, qui est le résultat d'un organisation spécifiquement prévue. Les ouvertures de portes et fenêtres ont été spécialement pensées pour obtenir un tel résultat. Mais ne crachez pas trop vite ce le projet !

En effet, tout cela est conforme à la vision artistique des architectes et les propriétaires de maison. Ces derniers sont un groupe d'artistes vivant au rez de chaussée et ayant leur studio au premier étage. Le bâtiment reflète le style et la philosophie de la vie, se référant à la notion de développement durable et de l'écologie.