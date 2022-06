Une Maison Familiale à l'intérieur Exotique !!

Le projet que nous vous présentons aujourd'hui est l’œuvre du studio d'architecture Jose Marcos: afin de répondre aux besoin des clients, une splendide extension a été dessinée pour cette maison du Gard, nichée dans un cadre naturel verdoyant.

Le jeu n'était pas gagné d'avance, le terrain présentant des possibilités de construction limitées. Pourtant, la famille désirait tout de même étendre la surface de la maison afin de pouvoir recevoir et de disposer de plus d'espace pour la vie de la famille. Le projet est également bâti grâce à des matériaux sains et pensé dans une optique bioclimatique, tout en répondant aux performances BBC.

La luminosité et une vue dégagée sur le paysage étaient des éléments importants du projet: des éléments qui ont parfaitement pris en compte lors du projet, comme nous allons bientôt le voir par nous-mêmes!