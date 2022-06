8 idées pour une Chambre d'enfant vraiment Adorable !!

Dans cette autre chambre, le secret réside aussi dans l'association de différentes couleurs qui se répondent les unes aux autres ainsi qu'un jeu travaillé entre les différents motifs et textures. De fait, le bleu clair du mur s'allie parfaitement aux teintes des coussins et du linge de lit. Le tableau en ardoise en forme de maison répond quant à lui aux étagères et au sol plus foncé, rehaussé par un tapis blanc et noir qui apporte de la texture à l'ensemble de la pièce. Le tout forme un espace à la fois original et très cohérent qui regorge de bonnes idées déco.