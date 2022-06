7 idées pour une Entrée Magnifique !!

La présente entrée affiche joyeusement cinq couleurs différentes. Le blanc mural, le violet du couloir, le bleu luminaire, la couleur du parquet et enfin le gris de la porte. A priori, on pourrait dire que l'abondance de couloir nuirait à l'équilibre décoratif général et ce, en application de la règle des trois couleurs par pièce. Pourtant, force est de constater que cette entrée est harmonieuse et chaleureuse. La disposition minutieuse des couleurs viennent contredire ladite règle et ainsi créée une ambiance authentique dans cette maison individuelle.