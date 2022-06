7 Cuisines Sensationnelles à Copier !!

A l'opposé des cuisines ultra modernes déjà observées, cette cuisine a fait le choix de la couleur. Le ton choisi est celui des couleurs chaudes avec la présence du orange et du rouge. Le tout est équilibré avec une décoration murale proche du beige et un mobilier aux couleurs sombres. La modernité des accessoires électroménagers et l'ensemble de ces couleurs chaudes en font une cuisine unique.