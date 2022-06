Objets déco pour une salle à manger complète

Lorsqu'il est question de la vaisselle que vous utilisez, il n'existe souvent que deux options possibles : choisir une collection unique de bols, assiettes et tasses, pour un effet harmonieux assuré, ou opter pour un assemblage dépareillé, formé des objets que vous accumulez au fil des années et qui créent un ensemble organique et personnalisé. Or, avec la collection Les hauts gradés, réalisée par le designer Ismaël Carré, plus besoin de faire ce choix! En effet, cette série de bols, tasses et autres contenants circulaires présentent des caractéristiques similaires tout en ayant une variété de gabarits et de couleurs, pour un effet dépareillé des plus agréables. Ainsi, chacun pourra avoir son bol personnel ou sa tasse préférée!