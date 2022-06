10 idées Déco pour aménager une Terrasse EXCEPTIONNELLE !!

Il s'agit de l'un des matériaux les plus populaires grâce à la fois au prix et à la facilité d'installation. Le bois apporte toujours une élégance reconnaissante et procure une sensation de chaleur, bien qu'il peut être très chaud en cas de fortes chaleurs. Les feuillus sont les arbres idéaux qui doivent être traités avec une spéciale huiles de traitement de revêtement pour les protéger contre les intempéries.

Petit plus : parcourez nos espaces Homify dédiés aux terrasses et balcons pour y trouver toujours plus d'inspirations !