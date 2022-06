Rénovation d'une Cuisine ouverte sur le Jardin !!

Cette rénovation d’une maison de ville a été effectuée afin de rendre la cuisine et la salle à manger plus lumineuses et conviviales. Les deux espaces ont été renouvelés et sont maintenant bien plus ouverts vers le jardin grâce à l’ajout de cette petite extension qui mène à l’arrière de la maison. La façade extérieure a donc été modifiée et intègre maintenant cette grande baie qui permet l’apport de lumière vers l’intérieur.

Voici quelques images de ce projet très réussi :