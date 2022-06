Une Maison Surprenante avec Piscine

Tout d'abord, c'est avec cette photo que l'on se rend compte que les villas sont de vraies jumelles et forment une vaste maison plurifamiliale . La juxtaposition est si parfaite que l'on penserait à un montage photo. Et bien non ! C'est bien deux mêmes villas posées côte à côte. Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut dire, c'est que, sans même attaquer la visite intérieure, l'aspect extérieur est totalement bluffant !