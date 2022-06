Une Maison Modulaire Révolutionnaire !!

Rendez-vous en Espagne pour vous présenter l'excitant projet d'un jeune couple qui a décidé de s'aventurer sur un nouveau terrain en matière de construction. Le couple a investi dans un grand terrain et a décidé d'essayer de construire la meilleure maison possible pour le prix le plus bas. Leur souhait ? Réinterpréter le site d'implantation et explorer les alternatives et les opportunités pour construire LA maison de leurs rêves.

L'idée de construire une maison modulaire a germé de manière impromptue avant de devenir le projet concret que nous vous proposons de visiter aujourd'hui !

Une belle idée sur le papier qui est devenue une maison sophistiquée construite à partir d'une série de modules préfabriqués. La combinaison de matériaux contemporain et d'une méthode de construction à la pointe de la modernité a apporté quelque chose de nouveau à la rue dans laquelle elle est située !