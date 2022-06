10 Cheminées au Design Révolutionnaire

Ce modèle de cheminée fabriqué en France, offre un design authentique qui s'insère dans un espace très restreint. Son aspect futuriste avec un foyer et un petit local de rangement de bois, facilite le rangement du salon. La cheminée Grappus est plus qu’un poêle à bois, c’est une structure qui rythme, sublime le feu et compose l’espace. En portant son foyer bien haut, en contrepied du casier à bois, il se rend facile à l’usage et il s’adapte aux espaces. Grappus est la fertilisation croisée réussie entre un poêle aux performances significatives, une cheminée aux flammes visibles dans toute leur splendeur et un présentoir à bois de proximité immédiate. Ce modèle a obtenu l’Etoile de l’Observeur du Design (prix Français du Design – Paris 2013), le premier prix au German Design Award et le Red Dot Award 2014.