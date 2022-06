Avant et après : 5 rénovations à copier

La réalisation de ce projet impliquait une démolition complète des murs de l'intérieur de la maison. Une fois ces murs anéantis, les architectes se sont retrouvés avec un espace dénudé qui leur offrait donc des possibilités de design infinies.

Cette dernière image nous offre un aperçu de l'entrée de l'appartement. Nous distinguons la cuisine au fond et le salon au premier plan. Les murs anciens en briques rouges ont laissé place à des contours lisses d'une blancheur éclatante. Le nouveau design met l'accent sur une composition géométrique dynamique et une juxtaposition de formes sinueuses et rectilignes.

La démolition des murs a permis de repenser les espaces de A à Z. Les trois images successives nous permettent de découvrir l'évolution du projet. La première image montre l'état de la maison durant la phase initiale des travaux. L'image suivante illustre l'étape suivante, qui consiste au plâtrage des murs.

La dernière image représente le résultat final de la rénovation. Le salon est moderne et lumineux. C'était là bien l'objectif principal des architectes: apporter plus de luminosité à la pièce et agrandir l'espace autant que possible. Cet objectif est atteint grâce à un choix de couleurs simples qui vont du beige au blanc et grâce à un mobilier aux finitions minimalistes.