La Transformation Sensationnelle d'une Maison Sinistrée

Les architectes ont réalisé une transformation étonnante et durable. Notre regard se balade à travers cet espace nouveau dans lequel les détails ont été travaillés avec précision. Le côté vintage de cette cuisine a été alimenté par une palette de couleurs qui passe du beige à des pastels très discrets puis à un blanc brillant. La mise en avant de ces couleurs classiques s'adapte très bien à la vie urbaine quotidienne. On devine une atmosphère calme et reposante qui promet aux occupants de l'appartement de fuir le vacarme citadin. Les petits placards en verre et en bois apportent un charme pittoresque des petites maisons de campagne.

La table au centre et ses chaises se définissent dans un autre style qui se rapproche d'une élégance rétro des années 70, grâce à leurs contours arrondis et leur finition moulée.

