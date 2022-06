Une Maison Moderne à l'Esprit Nature

C'est en voyant l'arrière de la maison qu'on prend toute la mesure de son potentiel. Ici, les grandes baies vitrées permettent de relier intérieur et extérieur et d'offrir une vue imprenable vers la verdure qui environne la structure en béton de la maison. La grande piscine et la terrasse en bois donnent de manière judicieuse sur le paysage. Ici aussi, ce sont les lignes claires et simples qui dominent, ce qui donne à l'ensemble un look contemporain très réussi. Si vous aimez les terrasses en bois, d'autres exemples ne demandent qu'à être visités.