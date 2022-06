6 Raisons d'opter pour une Piscine Naturelle !!

S'il est facile de prôner l'effet bénéfique des plantes au sein d'une piscine naturelle, il semble plus difficile de les mettre en place et ce, de façon correcte. Pourtant, détrompez-vous, les plantes peuvent être disposées de deux manières. D'une part, vous avez la possibilité de planter vos plantes directement dans la terre qui entoure la piscine, d'autre part, vous pouvez les mettre dans des pots placés directement dans la piscine. Cette seconde solution est plus généralement utilisée car elle permet de déplacer les plante plus facilement.

Côté esthétisme, on note une superbe piscine naturelle dominant un panorama impressionnant ! La couleur des sols utilisés couplé à la lumière du soleil offrent une ambiance chaude et apaisante. La décoration reste simple avec la disposition de quelques pots de fleurs, ainsi que quelques transats. Un lieu apaisant et authentique.

Petit plus : découvrez ces 6 piscines parfaites pour piquer une tête !